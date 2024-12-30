كانت تخطط له حماس منذ 2016... الإعلام العبري يكشف معلومات جديدة عن هجوم 7 تشرين الاول

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كشفت القناة 12 العبرية، الاثنين، معلومات جديدة حول هجوم السابع من تشرين الاول 2023.وقالت القناة إن وثائق حصل عليها الجيش الإسرائيلي تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم 7 تشرين الاول منذ عام 2016، ولفتت إلى أن الجيش عثر في حواسب حماس على بنوك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة.وأضافت أن حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية، مشيرة إلى أن إسرائيل اكتشفت أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة بجنوب إسرائيل، وأن حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان.وأكدت القناة أن حماس حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في إسرائيل وكانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات بغلاف غزة.ووصلت الحرب في قطاع إلى يومها الـ451، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على مستشفيات القطاع، واعتقل 4 مرضى أحدهم حالته خطرة، وذلك أثناء نقلهم من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كما أصدر أمرا بإخلاء بيت حانون. (روسيا اليوم)