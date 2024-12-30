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مكتب نتنياهو: أي حل يؤدي لبقاء حماس في غزة مرفوض

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:38
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رداً على تحذيرات مسؤولين أمنيين كبار بشأن البقاء في غزة، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعود للقتال في غزة حتى لو دخلت في صفقة تبادل.
 
وأضاف مكتب نتنياهو أن أي حل سيؤدي لبقاء حماس في غزة مرفوض، مشيرا إلى أن قضية اليوم التالي في القطاع لا تزال قيد النقاش.
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كذلك قال مكتب نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السياسة التي حددها رئيس الوزراء في غزة هي أنه لن يكون لحماس ولا للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية في غزة، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية.

وذكر أن نتنياهو لا يوافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لمنع عودة حماس من جديد. (العربية)
 
 
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