بشأن هجمات إسرائيل على سوريا... هل حصل تنسيق بين اردوغان وتل أبيب؟

نقلت صحيفة "زمان" التركية مزاعم لوسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواصل مع تل أبيب بخصوص تنسيق هجمات الجيش الإسرائيلي الأخيرة داخل الأراضي السورية.



وكانت "القناة 12" الإسرائيلية قد تحدثت عن هذا التواصل بين أنقرة وتل أبيب، وقالت إن أردوغان "طلب من الجيش وقوات الأمن الاسرائيلية تنسيق أنشطتها العسكرية في سوريا مع تركيا على غرار التنسيق الروسي الإسرائيلي" غير أن الجانب الاسرائيلي لم يرد على هذا الطلب. (روسيا اليوم)

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