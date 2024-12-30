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عربي-دولي

غارات أميركية بريطانية على اليمن.. وإطلاق صواريخ على إسرائيل

Lebanon 24
30-12-2024 | 23:20
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شنت غارات أميركية وبريطانية على مديرية التحيتا جنوب الحديدة في اليمن.

وأضافت مصادر "العربية" أن الطيران استمرّ بالتحليق جنوباً وشن غارتين على الأماكن التي أطلق منها الحوثيون صواريخ باتجاة البحر.

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بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بإغلاق مطار تل أبيب مؤقتا بسبب الاستهداف الحوثي.

وأكد سقوط شظايا صاروخ حوثي بمنطقة "حاريش" بالوسط.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

أتت هذه التطورات بينما حذرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، من أن تبادل الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل يقوض أمن المنطقة بالكامل.

كما قالت إنه لا مبرر لاستهداف السفن في البحر الأحمر، معبرة عن قلقها من تقويض العمليات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك بعد تحذيرات متتالية أصدرتها الحكومة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ حملة أوسع ضدهم.

إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين، عبر جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، حسب ما نقلت القناة الـ12.(سكاي نيوز)


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