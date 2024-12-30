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عربي-دولي

مُهنئا بالعام الجديد.. الرئيس الصيني لبوتين: معا دائما "يدا بيد"

Lebanon 24
30-12-2024 | 23:30
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أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين وروسيا تتقدمان دائما "يداً بيد" على الطريق الصحيح المتمثل في عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث.
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وتعهد الرئيس الصيني بتشجيع "السلام العالمي" في رسالته إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العام الجديد.

وقال شي أيضا إن الثقة المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين يواصلان تحقيق مستويات أعلى تحت قيادتهما.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن شي قال إنه "مهما تغير الوضع الدولي، ستظل الصين ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر (...) وتشجيع السلام والتنمية العالميين".

ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، سعت الصين إلى تقديم نفسها كطرف محايد، على عكس الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

لكنها مع ذلك حافظت على شراكة سياسية واقتصادية وثيقة مع روسيا، ما دفع ببعض دول حلف شمال الأطلسي إلى وصف بكين بأنها "عامل تمكين" للحرب التي لم تندد بها يوما.

وأضافت قناة "سي سي تي في" أن شي توجه لبوتين بالقول "في مواجهة تغيّرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار قدما ويدا بيد على طول المسار الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وتربط بين الزعيمين علاقة شخصية متينة، حيث وصف شي نظيره الروسي بأنه "أفضل صديق" بينما أعرب بوتين عن اعتزازه بـ"شريكه الموثوق".

وحافظ الطرفان على ثبات العلاقة بينهما رغم التوتر المتزايد مع الدول الغربية الذي بلغ ذروته بعد الغزو الروسي.

وأشار شي لبوتين إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، بحسب التلفزيون الصيني، "ما يمثل معلما مهما جديدا في العلاقات بين البلدين".(العربية)




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