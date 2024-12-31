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عربي-دولي
الحوثيون تبنوا هجومين صاروخيين على إسرائيل ليلًا
Lebanon 24
31-12-2024
|
02:28
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أعلن الحوثيون في اليمن اليوم مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين بالستيين ليلًا على إسرائيل، بعد ساعات من إعلان جيشها اعتراضه صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للدولة العبرية.
وذكرت القوات المسلحة للحوثيين في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" :"أنّ المسلحين استهدفوا مطارَ بن غوريون التابعَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2"، فيما استهدف الهجوم الآخر "محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ المحتلةِ بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار".
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