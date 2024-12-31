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عربي-دولي

وزير الخارجية الجزائرية: نواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية

Lebanon 24
31-12-2024 | 02:45
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اكد وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف أن "الجامعة العربية من أقدم المنظمات التي لم تعرف أي تغيير أو تقويم"، موضحا أن "الجزائر ستواصل المرافعة من أجل إصلاحها" ، بحسب "روسيا اليوم".

أضاف في مؤتمر صحافي عقده لتلخيص نشاط الديبلوماسية الجزائرية في عام 2024 :"إن بلادنا تواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية. التي تظل من أقدم المنظمات الحكومية في العالم دون أن تعرف في تاريخها أي تغيير أو تقويم".
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وفي سياق آخر، أشار إلى "تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر مع العديد من أشقائها العرب"، لافتا إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس ومصر وسلطنة عمان.

يذكر أن الجزائر انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1962، بعد أربعين يوما من استقلالها، واستضافت الجزائر، منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية، 4 قمم عربية، وهي على التوالي: قمة الجزائر العادية تشرين الثاني 1973، قمة الجزائر الطارئة حزيران 1988، قمة الجزائر العادية آذار 2005، قمة الجزائر 2022 التي أرجئت عام 2020 بسبب كورونا.
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