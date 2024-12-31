16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دولة أوروبية ستحتفل بألعاب نارية "صامتة"
Lebanon 24
31-12-2024
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن يتم في وقت لاحق، الثلاثاء، إطلاق نوع جديد من الألعاب النارية "الصامتة" في سماء اليونان وقبرص، ضمن العروض المقررة مساء الثلاثاء للاحتفال بالعام الجديد.
ويتم الإشادة بـ "الألعاب النارية الصامتة" لكونها أكثر صداقة للبيئة وأكثر لطفا مع الحيوانات، وذلك سواء كانت حيوانات أليفة أو ضالة، بالإضافة إلى الطيور، التي من الممكن أن تصاب بالذعر بسبب دوي الألعاب النارية العادية.
Advertisement
وأفادت إدارة مدينة ليماسول الساحلية القبرصية بأن الألعاب النارية الصامتة لا تزال تُظهر مجموعة كاملة من المؤثرات الضوئية الشائعة، ولكن بدون التلوث الضوضائي للألعاب النارية التقليدية.
ومن المقرر أن يتم في أثينا، استخدام طائرات بدون طيار أيضا لإضفاء مؤثرات في السماء، بالإضافة إلى الألعاب النارية الصامتة.
وقال منظمو العروض إن الألعاب النارية تحتوي على مواد أقل سمية، وبالتالي فهي أكثر صداقة للبيئة. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
Lebanon 24
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
15:00 | 2024-12-30
30/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان
Lebanon 24
تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان
11:40 | 2024-12-30
30/12/2024 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
13:44 | 2024-12-30
30/12/2024 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
06:32 | 2024-12-31
31/12/2024 06:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية ليلاً؟ رعبٌ وقلق!
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية ليلاً؟ رعبٌ وقلق!
13:36 | 2024-12-30
30/12/2024 01:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-12-31
لماذا يُثير سقوط بشار الأسد قلق حلفاء روسيا في افريقيا؟ صحيفة تُجيب
09:37 | 2024-12-31
دور محوري.. هذا ما ينتظر الإعلاميين المنشقين عن النظام
09:22 | 2024-12-31
بوتين يشيد بإنجازات روسيا في خطاب رأس السنة: "نشعر بالفخر بما تم تحقيقه"
09:21 | 2024-12-31
تقرير جديد عن أسماء الأسد... هل تحصل على إذن لمُغادرة روسيا؟
09:04 | 2024-12-31
رغم اعتراضات أطبائه.. نتنياهو يغادر المستشفى لهذا السبب
08:45 | 2024-12-31
من زلزال بلغت قوّته 7.5 إلى فيضانات وأعاصير... هذه أبرز الكوارث الطبيعيّة في عام 2024
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 17:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 17:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 17:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24