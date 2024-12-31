دولة أوروبية ستحتفل بألعاب نارية "صامتة"

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من المقرر أن يتم في وقت لاحق، الثلاثاء، إطلاق نوع جديد من الألعاب النارية "الصامتة" في سماء اليونان وقبرص، ضمن العروض المقررة مساء الثلاثاء للاحتفال بالعام الجديد.ويتم الإشادة بـ "الألعاب النارية الصامتة" لكونها أكثر صداقة للبيئة وأكثر لطفا مع الحيوانات، وذلك سواء كانت حيوانات أليفة أو ضالة، بالإضافة إلى الطيور، التي من الممكن أن تصاب بالذعر بسبب دوي الألعاب النارية العادية.وأفادت إدارة مدينة ليماسول الساحلية القبرصية بأن الألعاب النارية الصامتة لا تزال تُظهر مجموعة كاملة من المؤثرات الضوئية الشائعة، ولكن بدون التلوث الضوضائي للألعاب النارية التقليدية.ومن المقرر أن يتم في أثينا، استخدام طائرات بدون طيار أيضا لإضفاء مؤثرات في السماء، بالإضافة إلى الألعاب النارية الصامتة.وقال منظمو العروض إن الألعاب النارية تحتوي على مواد أقل سمية، وبالتالي فهي أكثر صداقة للبيئة. (سكاي نيوز عربية)