فرنسا قصفت سوريا لأوّل مرّة بعد سقوط بشار الأسد... ماذا استهدفت طائراتها؟

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أعلنت فرنسا عن توجيه ضربات في سوريا استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، وهي الضربات الفرنسية الأولى على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الطائرات الفرنسية قصفت مواقع لـ"داعش" في سوريا.وكتب ليكورنو على منصة "إكس" أثناء زيارة لقوات حفظ السلام الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان: "قواتنا المسلحة لا تزال منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام".وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"فرانس برس"، إن مقاتلات "رافال" الفرنسية وطائرات مسيّرة أميركية "أسقطت 7 قنابل على هدفين عسكريين تابعين لداعش وسط سوريا". (سكاي نيوز)