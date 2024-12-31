لأول مرة... انتخاب امرأة عميدة لبلدية في ليبيا

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ويعكس هذا الإنجاز، بحسب بيان لمفوضية الانتخابات في ليبيا، تحولاً كبيرا في مسيرة المرأة الليبية نحو تعزيز مشاركتها في المناصب القيادية.وأضاف المصدر ذاته، أن تقلد المقطوف لهذا المنصب يمثل "تتويجاً لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات، التي عملت على تشجيع النساء للترشح والمنافسة، مع تعزيز ثقة المجتمع بقدراتهن على تولي أدوار قيادية". (الحرة)