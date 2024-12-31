بوتين يشيد بإنجازات روسيا في خطاب رأس السنة: "نشعر بالفخر بما تم تحقيقه"

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وقال بوتين: "أصدقائي الأعزاء، سيدخل العام 2025 في غضون دقائق، منهيا الربع الأول من القرن الواحد والعشرين".وأضاف "نعم، ما زال لدينا الكثير من الأمور التي يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأنها لكن من حقنا أن نشعر بالفخر بما تم تحقيقه بالفعل"، مشيرا إلى أن 25 سنة مهدت الطريق لـ"مزيد من التطور".تابع: "عشية رأس السنة هذه، فإن أفكار وتمنيات الأقارب والأصدقاء وملايين الناس في أنحاء روسيا هي مع مقاتلينا وقادتنا" العسكريين.ختم: "الآن، على عتبة عام جديد، نفكر في المستقبل. نحن متأكدون بأن كل شيء سيكون على ما يرام. سنمضي إلى الأمام فحسب".