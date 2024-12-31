كان يتجسس على عائلته أيضا.. كيف كانت مخابرات الأسد تراقب المواطنين؟

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وخلصت الصحيفة في تقريرها إلى أن أفراد الأسرة الواحدة في بعض الحالات كانوا يتجسسون على بعضهم البعض. كشفت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية في تقرير مفصل لها، اعتمد على تحليل وثائق مخابراتية سرية من سوريا، عن ممارسات واسعة انتهجها نظام الأسد للتجسس على المواطنين وكتابة تقارير أمنية واستخباراتية على نطاق واسع.وخلصت الصحيفة في تقريرها إلى أن أفراد الأسرة الواحدة في بعض الحالات كانوا يتجسسون على بعضهم البعض.

وتقول الصحيفة إن نظام الأسد تجسس على السوريين واعتقلهم بعد التنصت على الهواتف واختراقِ أجهزة الكمبيوتر وإرسال عملاء لمراقبة المشتبه بهم شخصيا.

وجمعت الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان كميات لا تصدق من التفاصيل حول حياة الأشخاص الذين كانوا يراقبونهم. (بي بي سي)