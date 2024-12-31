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عربي-دولي

الحوثيون بعد ضربات أميركية: اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه

Lebanon 24
31-12-2024 | 15:30
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نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قوله إن اليمن سيواصل "الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان"، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت منشآت في العاصمة صنعاء.
وكتب عبد السلام على إكس: "العدوان الأميركي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في حق أهل غزة. ونؤكد أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، وأنه ثابت على موقفه المساند لغزة".
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وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي تنفيذ ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء ومواقع ساحلية في اليمن يوم الاثنين ويوم الثلثاء.
وقالت في منشور على إكس: "استهدفت سفن وطائرات تابعة للبحرية الأميركية يومي 30 و31 كانون الأول منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متطورة شملت صواريخ وطائرات مسيرة". (الوكالة الوطنية)
 
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