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كلام عن هدنة لمدة أسبوع في غزة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-12-2024 | 16:09
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ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم من انتهاء اليوم السابع من الهدنة.
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جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية في نشرتها المسائية، علما بأن إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بـ"الفئة الإنسانية".

وأشار التقرير إلى أن حركة حماس تجد صعوبة بتحديد هوية الأسرى الإسرائيليين الذين قد تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وعدم توفر معلومات دقيقة بشأنهم نتيجة للأوضاع الميدانية.

وادعى التقرير أن حركة حماس "لا تربط الهدنة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أو بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها في إطار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأضافت القناة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع من الهدنة إذا كانت ستوافق على قائمة الرهائن التي ستقدمها حماس. وإذا لم توافق، سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال"، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي تطلبها حماس.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن "حركة حماس تعرف مكان معظم الرهائن لكنها تسعى إلى كسب المزيد من الوقت"؛ فيما ذكرت أن النقاط الخلافية في المفاوضات تتمحور حول "عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تصنيف الحالات الإنسانية". (عرب 48)
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