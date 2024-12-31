11
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كلام عن هدنة لمدة أسبوع في غزة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
31-12-2024
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم من انتهاء اليوم السابع من الهدنة.
Advertisement
جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية في نشرتها المسائية، علما بأن إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بـ"الفئة الإنسانية".
وأشار التقرير إلى أن حركة حماس تجد صعوبة بتحديد هوية الأسرى الإسرائيليين الذين قد تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وعدم توفر معلومات دقيقة بشأنهم نتيجة للأوضاع الميدانية.
وادعى التقرير أن حركة حماس "لا تربط الهدنة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أو بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها في إطار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأضافت القناة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع من الهدنة إذا كانت ستوافق على قائمة الرهائن التي ستقدمها حماس. وإذا لم توافق، سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال"، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي تطلبها حماس.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن "حركة حماس تعرف مكان معظم الرهائن لكنها تسعى إلى كسب المزيد من الوقت"؛ فيما ذكرت أن النقاط الخلافية في المفاوضات تتمحور حول "عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تصنيف الحالات الإنسانية". (عرب 48)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
Lebanon 24
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
15:00 | 2024-12-31
31/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
03:20 | 2024-12-31
31/12/2024 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
05:16 | 2024-12-31
31/12/2024 05:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
04:40 | 2024-12-31
31/12/2024 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
06:32 | 2024-12-31
31/12/2024 06:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:57 | 2024-12-31
زيلينسكي يعد في خطاب العام الجديد بالقتال في الميدان وعلى طاولة المفاوضات
18:46 | 2024-12-31
رئيس كوت ديفوار: القوّات الفرنسية ستنسحب من أراضينا
16:58 | 2024-12-31
عروض ضخمة جدا.. شاهدوا احتفال دبي بالعام الجديد 2025
16:32 | 2024-12-31
أوّل رأس سنة من دون بشار الأسد.. السوريون يشعلون الساحات بالاحتفالات (فيديو)
16:00 | 2024-12-31
خالف تعليمات الأطباء.. نتنياهو خرج من المستشفى وهذا ما فعله
16:00 | 2024-12-31
هل تحتاج سوريا 3 سنوات لصياغة دستور جديد؟
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
01/01/2025 03:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
01/01/2025 03:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
01/01/2025 03:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24