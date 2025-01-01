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أوكرانيا تسقط 63 مسيرة روسية

Lebanon 24
01-01-2025 | 04:27
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أعلنت القوات الجوية في أوكرانيا، الأربعاء، أن الجيش أسقط 63 من أصل 111 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال غارة جوية الليلة الماضية.

وأضافت أن 46 طائرة مسيرة أخرى "فٌقد أثرها" دون أي عواقب سلبية، ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة للتشويش الإلكتروني.
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وذكر الجيش أن الطائرات المسيرة أسقطت فوق أجزاء من شمال ووسط وغرب وجنوب أوكرانيا.

ودوت انفجارات في سماء المدينة خلال الصباح بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من اقتراب طائرات مسيرة من المدينة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن الدفاعات الجوية صدت هجوما للعدو، وإن طابقين من مبنى سكني تعرضا للدمار بشكل جزئي جراء الهجوم.

وأضاف أن حطام الطائرات ألحق أضرارا أيضا بمبنى غير سكني في حي آخر.

وتنفذ روسيا غارات جوية منتظمة على المدن والبلدات الأوكرانية البعيدة عن خط المواجهة في اجتياحها المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات.
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