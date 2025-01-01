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عربي-دولي

إسرائيل تتبنى عملية استهدفت خلالها "الحزب" في سوريا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-01-2025 | 08:12
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كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تبنّى تنفيذ عملية سرية في مركز بحوث علمية عسكرية بمدينة مصياف السورية خلال شهر أيلول الماضي.

ووفقاً للتقرير، استهدفت العملية منشأة تحت الأرض كانت تُستخدم من لتصنيع صواريخ دقيقة لحزب الله. (الجزيرة)
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