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السفارة الاميركية في دمشق: ندعم الشعب السوري

Lebanon 24
01-01-2025 | 09:27
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أكدت السفارة الأميركية في دمشق عبر منشور على منصة "إكس" دعمها للشعب السوري في مساعيه لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا مع حلول العام الجديد 2025.

 وأوضحت السفارة في بيان مناسبة العام الجديد، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السوريين على اغتنام الفرصة التاريخية لإعادة بناء بلدهم بعد خمسة عقود من حكم نظام الأسد، مشيرة إلى أهمية إقامة مجتمع جديد يقوم على الحرية والشمولية.
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