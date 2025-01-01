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الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيراً عاجلا لسكان منطقة جباليا (صورة)

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:09
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وجه جيش العدو الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، تحذيرا عاجلا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين بالمنطقة D3، منطقة جباليا وعلى وجه الخصوص في البلوكات 761 و762 و763، قائلا إنه تحذير مسبق قبل شن هجوم.

وأفاد في بيانه بأن المنظمات المسلحة أطلقت من جديد القذائف الصاروخية على تلك المنطقة التي تم تحذيرها مرات عديدة في الماضي.
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وطالب الجيش في البيان من سكان منطقة D3 الانتقال فورا إلى المآوي في مركز مدينة غزة.
 
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