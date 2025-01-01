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عربي-دولي

بعد هجوم نيو أورليانيز.. ترامب يعلق

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:20
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شدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على أن "معدل الجريمة في بلدنا عند مستوى لم يشهده أحد من قبل"، وذلك بعد عملية دهس وإطلاق نار في مدينة نيو أورليانز تسببت بمقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات بينهم شرطيّان ومقتل المنفذ.
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وقال ترامب "إدارتي ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير".
في وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".
وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى". (النشرة)
 
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