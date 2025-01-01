تهديدٌ إسرائيلي لحماس: هذا ما سنفعله بقطاع غزة

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، حماس بتنفيذ "ضربات قوية" على قطاع غزة.

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وجاء حديث كاتس بعدما زار بلدة نتيفوت الإسرائيلية التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة مؤخرا. وقال في بيان: "أرغب في إيصال رسالة واضحة من هنا إلى قادة الإرهابيين في غزة".وأضاف: "ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة، وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات قوية لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".وتابع: "سيكثف الجيش الإسرائيلي أنشطته ويعززها ضد أوكار الإرهاب في غزة، حتى يتم إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس". (سكاي نيوز)