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عربي-دولي

تهديدٌ إسرائيلي لحماس: هذا ما سنفعله بقطاع غزة

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:34
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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، حماس بتنفيذ "ضربات قوية" على قطاع غزة.
 
وجاء حديث كاتس بعدما زار بلدة نتيفوت الإسرائيلية التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة مؤخرا. وقال في بيان: "أرغب في إيصال رسالة واضحة من هنا إلى قادة الإرهابيين في غزة".
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وأضاف: "ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة، وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات قوية لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".


وتابع: "سيكثف الجيش الإسرائيلي أنشطته ويعززها ضد أوكار الإرهاب في غزة، حتى يتم إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس". (سكاي نيوز)
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