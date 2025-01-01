Advertisement

عربي-دولي

غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
01-01-2025 | 12:20
A-
A+

Doc-P-1300115-638713559865647391.jpg
Doc-P-1300115-638713559865647391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الصحة في غزة اليوم، إن ما لا يقل عن 45553 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 108379 آخرون جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.
كما أضافت الوزارة أن الجيش الاسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و41 مصابا. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:40 | 2025-01-01
14:29 | 2025-01-01
14:21 | 2025-01-01
14:10 | 2025-01-01
14:00 | 2025-01-01
13:48 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24