غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم، إن ما لا يقل عن 45553 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 108379 آخرون جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.

كما أضافت الوزارة أن الجيش الاسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و41 مصابا.

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