عددهم كبير جدًا.. كم اعتقلت إدارة العمليات العسكرية من عناصر النظام؟

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ إدارة العمليات العسكرية اعتقلت 587 مطلوبًا ورافضًا للتسوية في مختلف المحافظات، منذ انطلاق العملية الأمنية قبل نحو أسبوع.



وبحسب المرصد، فإن الموقوفين هم عناصر في النظام السابق والتشكيلات العسكرية والأمنية، ومن المدنيين المتعاونين معهم.

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