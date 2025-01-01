زيلينسكي يكشف عن "أكبر هزائم" روسيا!

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن "توقف تصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية يشكل أكبر الهزائم التي منيت بها موسكو".



و في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي: "عندما تولى بوتين السلطة في روسيا قبل 25 عاما، كان يُضخ أكثر من 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا عبر أوكرانيا"، مضيفاً "اليوم، باتت هذه الكمية صفر. يعد ذلك من بين أكبر الهزائم التي منيت بها موسكو".

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