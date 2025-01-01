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إسرائيل تجدد الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بإخفاقات 7 تشرين الأول

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:40
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جدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول 2023.
وشدد هرتسوغ، على أنه لا يمكن لبلاده التعافي دون استعادة أسراها من قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي في مستوطنة حتسريم (جنوب)، برفقة مستوطنين من مستوطنة بئيري المحاذية لقطاع غزة وعائلات أسرى إسرائيليين، وفقا لموقع "والا" العبري الخاص.
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وقال هرتسوغ، مخاطبا الحضور: "أطلب منكم باسم دولة إسرائيل الصفح عن الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 تشرين الأول 2023"، على حد وصفه.
(الاناضول)
 
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