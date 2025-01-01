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عربي-دولي

مبلغ خيالي.. تقرير يكشف عن قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل منذ "طوفان الأقصى"

Lebanon 24
01-01-2025 | 15:46
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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023".
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كما "تم توريد أكثر من 10 آلاف طن من الذخائر بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وزادت هذه الكمية خمسة أضعاف لتصل إلى 50 ألف طن بحلول آب 2024"، بحسب ما افادت الصحيفة. 

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، خاصة صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية "CH-53" للنقل الثقيل"، متابعةً "ويضاف إلى هذه الأسلحة، مروحيات هجومية من نوع "أباتشي AH-64" وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة".

وأشارت  الصحيفة إلى أن "إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15% بعد بدء الحرب على قطاع غزة وبلغت 13.6 مليار دولار".
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