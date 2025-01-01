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عربي-دولي
بسبب "مواد تحريضية".. السلطة الفلسطينية توقف عمل قناة "الجزيرة"
Lebanon 24
01-01-2025
|
16:53
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أعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، الأربعاء، إن "السلطة الفلسطينية قالت إنها ستعلق بث قناة الجزيرة القطرية مؤقتا بسبب مواد تحريضية".
أضافت : "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها"، مشيرةً إلى أن "قرار الوقف مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
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