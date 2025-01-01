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عربي-دولي

في الجبل الأسود.. مسلح يقتل 10 أشخاص بينهم أطفال

Lebanon 24
01-01-2025 | 17:00
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"قالت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود إن "مسلحا قتل 10 أشخاص بينهم طفلان في وقائع إطلاق نار مساء الأربعاء". 

وقال مدير الشرطة لازار سكيبانوفيتش في مؤتمر صحفي إن "المشتبه به قتل 4 أشخاص في مطعم ببلدة سيتينيي”.
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وذكر مدير الشرطة أن "المسلح انتقل إلى ثلاثة أماكن أخرى، فأودى بحياة المزيد من الأشخاص، بينهم طفلان"، وتابع: "المشتبه به كان يشرب الكحول بشراهة طوال معظم اليوم".

وأضاف سكيبانوفيتش "هذا الشخص موجود في منطقة سيتينيي… سنفعل كل ما بالوسع للسيطرة على هذا الشخص وإلقاء القبض عليه".
 
 
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