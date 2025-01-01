في الجبل الأسود.. مسلح يقتل 10 أشخاص بينهم أطفال

Advertisement

وقال مدير الشرطة لازار سكيبانوفيتش في مؤتمر صحفي إن "المشتبه به قتل 4 أشخاص في مطعم ببلدة سيتينيي”.وذكر مدير الشرطة أن "المسلح انتقل إلى ثلاثة أماكن أخرى، فأودى بحياة المزيد من الأشخاص، بينهم طفلان"، وتابع: "المشتبه به كان يشرب الكحول بشراهة طوال معظم اليوم".وأضاف سكيبانوفيتش "هذا الشخص موجود في منطقة سيتينيي… سنفعل كل ما بالوسع للسيطرة على هذا الشخص وإلقاء القبض عليه".