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عربي-دولي

الشيباني خلال أول زيارة رسمية للسعودية: نطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة

Lebanon 24
01-01-2025 | 16:59
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اعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، أنّه "نطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية".

تابع: "زيارتي إلى السعودية هي الأولى في تاريخ سوريا الحرة". 
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جاء كلام الشيباني بعد وصوله إلى السعودية في أول زيارة رسمية للإدارة السورية الجديدة. 
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