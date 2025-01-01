Advertisement

عربي-دولي

قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي يوقع 10 شهداء

Lebanon 24
01-01-2025 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1300255-638713970461917135.jpeg
Doc-P-1300255-638713970461917135.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد 10 نازحين فلسطينيين على الأقل فجر اليوم الخميس، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيامهم في منطقة المواصي، غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن بين الشهداء نساء وأطفال، كما أصيب أكثر من 15 آخرين، خلال قصف المنطقة التي كان الجيش الإسرائيلي قد صنفها بـ"الآمنة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:57 | 2025-01-02
01:38 | 2025-01-02
01:30 | 2025-01-02
01:15 | 2025-01-02
01:03 | 2025-01-02
01:02 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24