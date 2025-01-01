قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي يوقع 10 شهداء

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استشهد 10 نازحين فلسطينيين على الأقل فجر اليوم الخميس، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيامهم في منطقة المواصي، غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.وقال مسعفون إن بين الشهداء نساء وأطفال، كما أصيب أكثر من 15 آخرين، خلال قصف المنطقة التي كان الجيش الإسرائيلي قد صنفها بـ"الآمنة".