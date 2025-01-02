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عربي-دولي

أراد جمع عائلته وقتلهم.. حقائق جديدة تتكشف عن منفذ هجوم نيو أورلينز

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:25
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بعد مرور ساعات على الهجوم المروع الذي شهدته مدينة نيو أورليانز الأميركية ليل الأربعاء، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى المنفذ، شمس الدين جبار الذي قتل بعد الهجوم الدموي، شركاء أم لا.

إلا أن سلطات التحقيق عثرت على عدة فيديوهات للمهاجم الذي روع المدينة سجلها قبل تنفيذ هجومه الدامي أثناء قيادته ليلاً من تكساس إلى لويزيانا، وفق ترجيح سلطات إنفاذ القانون.
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وقد تحدث جبار في تلك التسجيلات، عن طلاقه والصعاب التي واجهها، فضلا عن تخطيطه في البداية لجمع عائلته، وكيف خطط في البداية لجمع أفراد عائلته ثم قتلهم، حسبما كشف مسؤولان مطلعان.

انضم لداعش

كما روى في الفيديوهات كيفية تغيير خططه.

كذلك أعلن في أحد التسجيلات انضمامه لداعش، متحدثا عن بعض الأسباب التي دفعته إلى الالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" .

بدوره، أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن، في مؤتمر صحفي أن المهاجم البالغ من العمر 42 عاما والذي يحمل الجنسية الأميركية، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من الهجوم أنه استلهم هجومه من داعش.

وكان شمس الدين جبار، المقيم في تكساس طوال حياته، والذي خدم في الجيش الأميركي أيضا لسنوات، منها في أفغانستان، قاد شاحنته الصغيرة أمس نحو حشد من المحتفلين في شارع بوربون بمنطقة الحي الفرنسي الشهيرة، خلال الساعات الأولى من رأس السنة الجديدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات.

يذكر أن مدينة نيو أورليانز كانت شهدت حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود خلال احتفالات سابقة.(العربية)

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