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عربي-دولي

كبير مستشاري خامنئي يحدد طريقة تعامل طهران مع القيادة الجديدة في سوريا

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:57
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أكد علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الايراني علي خامنئي أن تعامل قيادة بلاده مع السلطة الجديدة في سوريا يعتمد على تصرفاتها وأنه "إذا كانت سلوكياتها عقلانية فلا مشكلة معها".

وأشار لاريجاني خلال لقاء تلفزيوني إلى موقف طهران من التغييرات الجذرية الأخيرة التي طالت سوريا وسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الاول الماضي قائلا: "تعاملنا معهم يعتمد على تصرفاتهم .. إذا قالوا إنهم بصدد الدفاع عن وحدة أراضي سوريا ومنح جميع الفئات حقوقها وبناء دولة ديمقراطية، فنحن سندعمهم".
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وأضاف متسائلا: "لكن، هل سيطبقون هذا الكلام على أرض الواقع؟ هذا هو المهم. هل سيكون باطنهم كما هو في الظاهر؟".

واعتبر لاريجاني أن "صمت حكام سوريا الجدد أمام الاحتلال الصهيوني لن يصب في مصلحتهم". (روسيا اليوم)
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