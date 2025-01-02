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عربي-دولي
"رقم مفزع" لعدد غارات إسرائيل على غزة في كانون الاول
Lebanon 24
02-01-2025
|
01:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر كانون الاول وحده، بمعدل 45 غارة يوميا.
وأوضح الجيش في بيان أن الهجمات نُفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مُسيّرة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية.
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وأشار البيان إلى أن الأهداف شملت مقاتلين من حماس وحلفائها وأنفاقا ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات. (سكاي نيوز)
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