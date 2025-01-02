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عملية تمشيط واسعة في حمص.. والطلب من الأهالي البقاء في المنازل

Lebanon 24
02-01-2025 | 02:13
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أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا البدء بعملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الخميس، عن مسؤول أمني قوله إن "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا".

وأضاف المسؤول أن "عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت يوم الخميس الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.(سكاي نيوز)

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