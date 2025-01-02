بدأ بالسعال بقوة والاختناق... تقرير يكشف عن محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو

Advertisement

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، البالغ من العمر 59 عاماً، تعرض لمحاولة تسمم حيث شعر بوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد الماضي، حيث طلب المساعدة الطبية، ثم بدأ "بالسعال بعنف والاختناق بشكل فوري".ونقلت الصحيفة عن حساب إلكتروني على الإنترنت يُدعى "جنرال إس في آر"، يُزعم أنه يديره جاسوس روسي سابق رفيع المستوى أن "هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن محاولة اغتيال لبشار الأسد قد وقعت".وأضاف المصدر أن الأسد قد تلقى العلاج في شقته واستقرت حالته الصحية يوم الإثنين.وزعمت التقارير أن الفحوصات التي أجريت له أظهرت وجود سم في جسده، ولكن لم يتم ذكر أي مصادر أخرى أو تأكيد رسمي من الجانب الروسي.وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ذا صن" أن زوجة الأسد، أسماء، البالغة من العمر 49 عاماً، والتي ولدت في لندن، تواجه منعاً فعلياً من العودة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها.وتعيش أسماء حاليًا مع زوجها وعائلتها في المنفى بموسكو. ويأتي ذلك في ظل تكهنات حول وجود خلافات زوجية بين الأسد وزوجته، حيث تدور شائعات عن سعي الأخيرة للطلاق منه. (المشهد)