سلطنة عمان تتوقع إيرادات بـ29 مليار دولار في ميزانية 2025

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تتوقع سلطنة عمان أن يبلغ عجز الميزانية في العام الحالي 620 مليون ريال أيّ حوالي 1.6 مليار دولار بإجمالي إنفاق 11.80 مليار ريال أيّ 30.65 مليار دولار، وهي زيادة بمقدار 1.3 بالمئة عن 2024، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.وتتوقع عمان أن تسجل الإيرادات، التي تم حسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، 11.18 مليار ريال أيّ حوالي 29 مليار دولار في ميزانية 2025 بارتفاع 1.5 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في العام الماضي.وأضافت الوكالة أن كلفة الدين العام من المتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال من إجمالي الإنفاق.وتتوقع سلطنة عُمان فائضا قدره 540 مليون ريال في 2024 مقارنة مع عجز في الميزانية كان متوقعا بقيمة 640 مليون ريال بفضل زيادة إجمالي الإيرادات 15.1 بالمئة عن التقديرات لتصل إلى 12.674 مليار ريال. (سكاي نيوز)