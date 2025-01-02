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عربي-دولي
أسير إسرائيلي لدى "الجهاد الإسلامي" حاول الإنتحار
Lebanon 24
02-01-2025
|
05:43
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أفاد المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، عن إنقاذ حياة رهينة حاول الانتحار قبل 3 أيام.
وقال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "قبل 3 أيام تعاملت إحدى فرقنا الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".
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وأضاف: "نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية التي تدهورت نتيجة وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".
وتابع: "الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو".
وأكد الناطق العسكري أنه "نتيجة هذه الحادثة أعطت سرايا القدس قرارا بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى". (سكاي نيوز)
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