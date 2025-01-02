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عربي-دولي

وزير الخارجية الفرنسي يزور دمشق خلال أيام

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:00
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مع توالي الزيارات الغربية والعربية إلى دمشق، للقائد قائد الإدارة الجديدة، أحمج الشرع، يرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو العاصمة السورية قريباً.

فقد أفادت مصادر العربية اليوم الخميس أن بارو سيزور سوريا قريباً جداً.
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إلا أن المصادر لم تحدد الموعد بشكل دقيق لأسباب أمنية. (العربية) 
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