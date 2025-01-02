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عربي-دولي

إيطاليا استدعت سفير إيران على خلفية توقيف صحافية

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:46
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أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنه استدعى اليوم السفير الإيراني في روما في شأن توقيف الصحافية تشيتشيليا سالا قبل أسبوعين في طهران أثناء قيامها بمهمة صحافية.

وكتب أنطونيو تاياني على منصة "اكس":  "كلفت الأمين العام لوزارة الخارجية استدعاء سفير إيران في روما". 
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