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عربي-دولي

حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع.. كم بلغت؟

Lebanon 24
02-01-2025 | 07:30
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بلوغ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع 45581 شهيدا، و108438 مصابا.
وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيد و 59 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
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وأضافت الوزارة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة". (روسيا اليوم)
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