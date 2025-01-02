الثانية خلال أيام.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار دمشق

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(روسيا اليوم)

وصلت اليوم، إلى مطار دمشق الدولي ثاني طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية.وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 31 طنا من المواد الغذائية وسيارات إسعاف مقدمة من صندوق قطر للتنمية.وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة الشعب السوري والمساهمة في معالجة أوضاعه الإنسانية.وتعد هذه الطائرة الثانية التى تهبط في مطار دمشق والسابعة ضمن الجسر الجوي القطري إلى سوريا "ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا".