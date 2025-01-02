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عربي-دولي

زيلينسكي: مستعدون لاستئناف العلاقات مع سوريا

Lebanon 24
02-01-2025 | 09:25
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن بلاده تستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
وأضاف زيلينسكي بعد أن اطلع على تقرير من وزير الخارجية آندري سيبها عن زيارته لسوريا التي جرت الإثنين: "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتعاون في المنظمات الدولية".
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والتقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بوفد أوكرانيا برئاسة سيبها. (سكاي نيوز)
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