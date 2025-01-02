بعد توقف دام 13 عاماً.. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا

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وكشفت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان، إنها "ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 كانون الثاني 2025"، في خطوة اعتبرت أنها "تمثّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة"، بعد قرابة شهر من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".