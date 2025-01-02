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عربي-دولي

بعد توقف دام 13 عاماً.. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:05
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، بعد توقف دام نحو 13 عاماً جراء اندلاع النزاع في سوريا.
 
وكشفت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان، إنها "ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 كانون الثاني 2025"، في خطوة اعتبرت أنها "تمثّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة"، بعد قرابة شهر من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".
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