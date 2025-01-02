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عربي-دولي

تركيا تطالب بإعادة عناصر داعش في سوريا إلى بلادهم

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:14
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دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إلى تسليم عناصر تنظيم داعش الموجودين في معسكرات سوريا إلى بلادهم.

وقال فيدان إن "موقف تركيا واضح بشأن عناصر تنظيم داعش في المعسكرات السورية".

وطالب بإعادة عناصر التنظيم الموجودين في سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
كما أشار إلى ضرورة "تسلم الحكومة السورية الجديدة إدارة معسكرات احتجاز عناصر تنظيم داعش في سوريا".
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وشدد وزير الخارجية التركي كذلك على أن "أنقرة ستدعم وتحمي الأقليات في سوريا".
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