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عربي-دولي

بعد العملية العسكرية في سوريا.. هكذا علق "نتنياهو"

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:45
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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان "العملية العسكرية في سوريا تظهر جرأة إسرائيل على التحرك أينما كان".
 
كما غادر نتنياهو المستشفى اليوم بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في البروستاتا.
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