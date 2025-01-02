بعد العملية العسكرية في سوريا.. هكذا علق "نتنياهو"

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان "العملية العسكرية في سوريا تظهر جرأة إسرائيل على التحرك أينما كان".



كما غادر نتنياهو المستشفى اليوم بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

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