Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. انفجار يستهدف "مطار عسكري"

Lebanon 24
02-01-2025 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1300554-638714487369169367.jpg
Doc-P-1300554-638714487369169367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المرصد السوري، مساء اليوم الخميس، عن وقوع انفجار مجهول استهدف مطار خلخلة العسكري في ريف السويداء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: انفجار في مطار خلخلة شمال محافظة السويداء
lebanon 24
03/01/2025 01:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط أمن مطار خلخلة السوري يرفض تسليم المطار والتفاوض مع الفصائل المحلية في السويداء (الجزيرة)
lebanon 24
03/01/2025 01:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حقيبة دبلوماسية ايرانية عالقة في مطار بيروت.. إليكم السبب
lebanon 24
03/01/2025 01:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الثانية خلال أيام.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار دمشق
lebanon 24
03/01/2025 01:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24

السويداء

مطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2025-01-02
16:44 | 2025-01-02
16:32 | 2025-01-02
16:30 | 2025-01-02
16:16 | 2025-01-02
16:00 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24