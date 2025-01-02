"محاولة أخيرة".. وفد إسرائيلي إلى الدوحة للتفاوض على صفقة الرهائن

Advertisement

وكتب باراك رافيد الصحفي بالموقع على حسابه في منصة "إكس" إن: "مفاوضين إسرائيليين سيتوجهون إلى الدوحة يوم الجمعة في محاولة أخيرة للتوصل إلى انفراجة بشأن صفقة الرهائن".وفي هذا السياق، نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوفد المفاوض يهدف للوصول لاتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير "منح المفاوضين الإسرائيليين صلاحيات مواصلة محادثات الدوحة بشأن الرهائن".