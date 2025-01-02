Advertisement

عربي-دولي

"محاولة أخيرة".. وفد إسرائيلي إلى الدوحة للتفاوض على صفقة الرهائن

Lebanon 24
02-01-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1300558-638714494841933077.png
Doc-P-1300558-638714494841933077.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الخميس، أن "وفدا من المفاوضين الإسرائيليين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف محاولة التوصل لاتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة".

وكتب باراك رافيد الصحفي بالموقع على حسابه في منصة "إكس" إن: "مفاوضين إسرائيليين سيتوجهون إلى الدوحة يوم الجمعة في محاولة أخيرة للتوصل إلى انفراجة بشأن صفقة الرهائن".
Advertisement

وفي هذا السياق، نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوفد المفاوض يهدف للوصول لاتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير "منح المفاوضين الإسرائيليين صلاحيات مواصلة محادثات الدوحة بشأن الرهائن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2025-01-02
16:44 | 2025-01-02
16:32 | 2025-01-02
16:30 | 2025-01-02
16:16 | 2025-01-02
16:00 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24