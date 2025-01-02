"ولايته كارثة بالمطلق".. ترامب: بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي

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وعبر حسابه على منصة "Truth Social"، كتب ترامب: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".أضاف: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية"، متابعاً "سياسات الهجرة الناعمة التي انتهجها بايدن جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف منتشرة في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".وعلق ترامب على الهجوم الإرهابي الذي وقع في "نيو أورليانز"، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)