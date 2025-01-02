Advertisement

عربي-دولي

"ولايته كارثة بالمطلق".. ترامب: بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي

Lebanon 24
02-01-2025 | 16:32
A-
A+

Doc-P-1300581-638714575454265099.png
Doc-P-1300581-638714575454265099.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بأنها "كارثة بالمطلق" حلت على الولايات المتحدة.

وعبر حسابه على منصة "Truth Social"، كتب ترامب:  "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".
Advertisement

أضاف: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية"، متابعاً "سياسات الهجرة الناعمة التي انتهجها بايدن جعلت الإرهاب الإسلامي المتطرف وغيره من أشكال جرائم العنف منتشرة في أمريكا لدرجة يصعب تصديقها".

وعلق ترامب على الهجوم الإرهابي الذي وقع في "نيو أورليانز"، وربط الحادث بالهجرة غير الشرعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2025-01-02
16:44 | 2025-01-02
16:30 | 2025-01-02
16:16 | 2025-01-02
16:00 | 2025-01-02
15:45 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24