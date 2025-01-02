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سقوط إصابة خطيرة.. انفجار أمام مبنى للشرطة الالمانية

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:47
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أعلنت الشرطة الألمانية أنّ اثنين من عناصرها أصيبا بجروح، أحدهما إصابته خطرة، في انفجار وقع مساء الخميس أمام مبنى تابع لها شمالي العاصمة برلين.

وبحسب "فرانس برس"، قالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس إنّه "مساء اليوم، قرابة الساعة 20:20، وقعت حادثة أمنية خطرة عند سياج" مبنى الشرطة الواقع في حي فيتيناو شمالي برلين.
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وأضافت أنّ الانفجار أسفر عن إصابة شرطيين هما رجل وامرأة، بينما كانا يشاركان في "دورية أمنية روتينية".

وأوضح المنشور أنّه "بحسب التحقيقات الأولية، فقد انفجر جسم غير محدّد، ممّا أدّى لإصابة الشرطي بجروح خطرة في وجهه وعينيه".

أما الشرطية من جانبها فكانت إصابتها أقل خطورة إذ اقتصرت على "صدمة صوتية".

ونقل كلا الشرطيين لتلقّي العلاج وتمّ تكليف الشرطة الجنائية بالتحقيق في الواقعة. (ارم نيوز)
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