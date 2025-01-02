لأوّل مرة بعد التوقف 13 عامًا.. الطائرات القطرية تحلّق فوق دمشق

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، اعتباراً من 7 كانون الثاني الجاري، وذلك بعد نحو 13 عاماً من التوقف.



وبحسب البيان، "تعمل الناقلة الوطنية لدولة قطر عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها".

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وذكرت الخطوط القطرية، في بيان على موقعها، أنها ستسيّر 3 رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق.



وكانت قطر أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد افتتاح سفارتها في دمشق قريباً، وبعد إغلاقها نحو 13 عاماً. (ارم نيوز)