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عربي-دولي

رغم انتقاده.. زيلينسكي يراهن على ترامب

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:59
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على الرغم من الانتقادات السابقة التي وجهها له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يراهن عليه لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

فقد اعتبر زيلينسكي الذي وصفه ترامب ساخراً في السابق بأنه أبرع تاجر سياسي على الإطلاق أن الرئيس الأميركي المنتخب قادر على حسم نتيجة الحرب المستعرة منذ 34 شهرا مع روسيا.
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كما رأى في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني أن ترامب يستطيع التصدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "بوسع ترامب أن يكون حاسما.. وهو قادر على إيقاف بوتين، أو بعبارة أدق، على مساعدتنا على إيقافه".

هذا وأضاف زيلينسكي الذي يواجه تقدما للقوات الروسية في شرق البلاد أن ترامب أبلغه بأنه سيكون من أوائل الزوار لواشنطن بعد تنصيبه رئيسا في كانون الثاني الحالي.

إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تتمثل في استقرار الجبهة الأمامية مبكرا في العام الجديد، مضيفا أن بوتين يخشى المفاوضات لأنها قد تكون بمثابة الهزيمة لروسيا.
 
وشدد زيلينسكي على أن تحقيق سلام عادل لأوكرانيا يعني الحصول على ضمانات أمنية قوية من حلفائها، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتلقي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهي الفكرة التي ترفضها موسكو.

كما اعتبر أن "أي ضمانات أمنية من دون الولايات المتحدة ستكون ضعيفة بالنسبة لبلاده". (العربية) 
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